Фанаты мадридского «Реала» недовольны игрой голкипера Кепы Аррисабалаги

21 января «Реал» на своём поле обыграл «Альмерию» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:2.
Голкипер Кепа Аррисабалага по ходу игры не совершил ни одного сейва, из-за чего вызвал на себя большое количество критики со стороны фанатов «Реала» в комментариях.
- «Долой Кепу из моей команды», — La boy.
- «Манекен в воротах был бы полезнее, чем Кепа», — Asensii.
- «Я серьёзно ненавижу Кепу», — idoxvi.
- «Отправьте Кепу обратно в «Челси» в перерыве», — Mikre_RMCF.
- «Кепа, покинь мой долбаный клуб», — clkbae.
- «Кстати, Кепа всё ещё игрок «Челси», — Ziyechman.
- «Кепа в «Реале», как это произошло?» — Miss ADEL.
Кепа перешёл в «Реал» из «Челси» в августе 2023 года в статусе аренды до конца сезона-2023/2024. Трансфер 29-летнего испанца был связан с серьёзной травмой основного вратаря «сливочных» Тибо Куртуа.
В нынешнем сезоне Кепа провёл 18 матчей, семь из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 18 мячей.
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