Фанаты мадридского «Реала» недовольны игрой голкипера Кепы Аррисабалаги

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21 января «Реал» на своём поле обыграл «Альмерию» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:2.

Голкипер Кепа Аррисабалага по ходу игры не совершил ни одного сейва, из-за чего вызвал на себя большое количество критики со стороны фанатов «Реала» в комментариях.

«Долой Кепу из моей команды», — La boy.

«Манекен в воротах был бы полезнее, чем Кепа», — Asensii.

«Я серьёзно ненавижу Кепу», — idoxvi.

«Отправьте Кепу обратно в «Челси» в перерыве», — Mikre_RMCF.

«Кепа, покинь мой долбаный клуб», — clkbae.

«Кстати, Кепа всё ещё игрок «Челси», — Ziyechman.

«Кепа в «Реале», как это произошло?» — Miss ADEL.

Кепа перешёл в «Реал» из «Челси» в августе 2023 года в статусе аренды до конца сезона-2023/2024. Трансфер 29-летнего испанца был связан с серьёзной травмой основного вратаря «сливочных» Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Кепа провёл 18 матчей, семь из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 18 мячей.

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