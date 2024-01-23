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Андрей Канчельскис назвал лучший матч и лучший гол в карьере

Андрей Канчельскис назвал лучший матч и лучший гол в карьере
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс» и сборной России Андрей Канчельскис назвал лучший матч и лучший гол в своей профессиональной карьере.

«Лучший матч — манчестерское дерби 1994 года. Мы обыграли «Манчестер Сити» со счётом 5:0, а я сделал хет-трик. А самый красивый свой гол я забил «Данфермлайну» на выезде за «Рейнджерс»: хорошо попал с лёта», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

К «Манчестер Юнайтед» воспитанник кировоградской «Звезды» присоединился в 1991 году. Вместе с манкунианцами Канчельскис дважды выигрывал чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок лиги. В 1998 году российский полузащитник перебрался в шотландский «Рейнджерс». В Глазго он провёл четыре года, после чего отправился в аренду в «Манчестер Сити», а потом присоединился к «Саутгемптону».

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