Канчельскис вспомнил единственный случай, когда мог стать главным тренером в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо-ЗИЛ» и «Уфы» Андрей Канчельскис рассказал, что мог возглавить «Волгу», которая на тот момент выступала в Российской Премьер-Лиге. Пока специалист не имеет тренерского опыта работы с командами РПЛ.

«Когда Гаджи Муслимыч (Гаджиев) уехал из Нижнего Новгорода в Самару, были разговоры, якобы могу «Волгу» принять. Всё близко-близко было. В итоге руководство Калитвинцева взяло. А я полгода доработал в клубе советником и ушёл. Других вариантов в РПЛ не было. Пока не было», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В конце декабря 2023 года Канчельскис стал главным тренером киргизского клуба «Мурас Юнайтед». «Волга» выступала в чемпионате России на протяжении трёх сезонов.