Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мавритания — Алжир. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис вспомнил единственный случай, когда мог стать главным тренером в РПЛ

Канчельскис вспомнил единственный случай, когда мог стать главным тренером в РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Торпедо-ЗИЛ» и «Уфы» Андрей Канчельскис рассказал, что мог возглавить «Волгу», которая на тот момент выступала в Российской Премьер-Лиге. Пока специалист не имеет тренерского опыта работы с командами РПЛ.

«Когда Гаджи Муслимыч (Гаджиев) уехал из Нижнего Новгорода в Самару, были разговоры, якобы могу «Волгу» принять. Всё близко-близко было. В итоге руководство Калитвинцева взяло. А я полгода доработал в клубе советником и ушёл. Других вариантов в РПЛ не было. Пока не было», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В конце декабря 2023 года Канчельскис стал главным тренером киргизского клуба «Мурас Юнайтед». «Волга» выступала в чемпионате России на протяжении трёх сезонов.

Материалы по теме
«С жуликами и негодяями у меня всегда будет война». Почему Канчельскис неугоден в России
Эксклюзив
«С жуликами и негодяями у меня всегда будет война». Почему Канчельскис неугоден в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android