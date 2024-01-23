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«Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения Андрея Канчельскиса

«Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения Андрея Канчельскиса
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Сегодня, 23 января 2024 года, исполняется 55 лет известному экс-футболисту сборной России Андрею Канчельскису. С праздником его поздравил «Манчестер Юнайтед», за который Канчельскис выступал в бытность игроком.

«Поздравляем с днём рождения бывшего «красного» Андрея Канчельскиса. Хорошего дня рождения!» — написала пресс-служба «красных дьяволов» в клубных соцсетях, прикрепив фото Канчельскиса.

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Кроме того, он известен по выступлениям за английские «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», а также за итальянскую «Фиорентину» и шотландский «Рейнджерс». «Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения своего бывшего футболиста, даже несмотря на изоляцию российского футбола в Европе.

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