В «Балтику» на просмотр прибыл экс-игрок «Оренбурга» Юрий Ковалёв

Бывший полузащитник «Оренбурга», игрок сборной Беларуси Юрий Ковалёв прибыл на просмотр в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

К «Оренбургу» 30-летний Ковалёв присоединился осенью 2021 года, покинул клуб полузащитник в январе 2024-го. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость белорусского хавбека в € 400 тысяч. В нынешнем сезоне Ковалёв провёл 11 матчей за «Оренбург» в рамках Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

«Балтика» завершила первый круг чемпионата России сезона-2023/2024 на 15-м месте. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 13 очков в 18 матчах. В следующей игре внутреннего первенства калининградцы встретятся с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 3 марта.