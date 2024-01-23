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Экс-игрок «Зенита» Веденеев: Чалов ненамного лучше Сергеева и Кассьерры

Экс-игрок «Зенита» Веденеев: Чалов ненамного лучше Сергеева и Кассьерры
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Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев отреагировал на слухи о возможном переходе в стан сине-бело-голубых нападающего ПФК ЦСКА Фёдора Чалова. По его мнению, Чалов особо не отличается по уровню от действующих форвардов «Зенита» — Матео Кассьерры и Ивана Сергеева. Также Веденеев считает, что клуб из Санкт-Петербурга отпустит Вильсона Изидора по окончании аренды.

«Думаю, что у Изидора закончится аренда и его отпустит «Зенит». Остаются Сергеев и Кассьерра. Если новость про Чалова правда, то клуб что-то не устраивает в игре этих нападающих. Но Чалов ненамного лучше Сергеева и Кассьерры. Думаю, это просто вброс, чтобы поднять цену Чалову, а ЦСКА перезаключит контракт с ним на более лучших условиях», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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