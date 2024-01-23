«Ты сам подкупал судей!» Гути — о критике Лапорты в адрес «Реала» из-за давления на рефери

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути отреагировал на слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, назвавшего «позором» судейство в минувшем матче 21-го тура чемпионата Испании с «Альмерией», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 3:2.

«Не кажется ли вам прискорбным, что Лапорта, который платил Негрейре, говорит о позоре на «Сантьяго Бернабеу». Он, человек, который кричит о позоре и о том, что «Реал» манипулирует судьями, хотя он, являясь президентом «Барселоны», лично подписывал чеки для бывшего президента технического комитета судей», — приводит слова Гути El Chiringuito.

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Напомним, «Барселона» обвиняется в том, что с 2001 по 2018 год заплатила Негрейре около € 7,5 млн за предполагаемые консультации для неё, которые связаны с арбитрами.