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Сутормин отказывается от аренды в «Сочи», у него есть другие варианты в РПЛ — Источник

Сутормин отказывается от аренды в «Сочи», у него есть другие варианты в РПЛ — Источник
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Футболист «Зенита» Алексей Сутормин отказывается от аренды в «Сочи». В южном клубе дали добро на его подписание, но сам игрок не готов идти в клуб, борющийся за выживание, информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, Сутормин уже озвучил свою позицию руководству клуба и главному тренеру команды. У Алексея есть другие варианты продолжения карьеры в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, по информации в прессе Суторминым интересуются московское «Динамо» и «Ростов». Также Алексея хотел подписать ПФК ЦСКА, но позже армейцы вышли из борьбы за россиянина.

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России. На его счету две результативные передачи в чемпионате.

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