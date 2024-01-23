Тарасов: если у Тикнизяна мечта уехать в Европу, зачем ему идти в «Зенит»?

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался о защитнике «железнодорожников» Наире Тикнизяне.

«Если бы я был на месте Тикнизяна, то остался бы в «Локомотиве». Если у него мечта уехать в Европу, зачем переходить в «Зенит»? Езжай в Европу», — приводит слова Тарасова издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян близок к переходу в «Зенит». Отмечалось, что сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. Также в сделку может быть заложена сумма, которую получит ЦСКА за перепродажу своего бывшего футболиста. Армейцы могут выручить 10% от прибыли «Локомотива». Трансфер должен быть завершён в ближайшее время. В нынешнем сезоне на счету левого защитника Тикнизяна 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», восемь забитых голов и пять результативных передач.