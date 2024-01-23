Магуайр и Шоу вернулись к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Защитники Гарри Магуайр и Люк Шоу вернулись к тренировкам с основной группой футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Напомним, Магуайр не появлялся на поле с 12 декабря из-за травмы паха. Шоу получил мышечное повреждение немного позже — 23 декабря.

В текущем сезоне Магуайр провёл за «красных дьяволов» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Шоу, в свою очередь, принял участие 10 играх, оформив один ассист.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Эрика тен Хага набрали 32 очка после 21 тура. В следующем матче турнира манкунианцы на выезде сразятся с «Вулверхэмптоном».