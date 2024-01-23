«Бавария» сделала улучшенное предложение «Ньюкаслу» по Триппьеру — Плеттенберг

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Мюнхенская «Бавария» сделала новое улучшенное предложение английскому «Ньюкасл Юнайтед» по переходу защитника Кирана Триппьера, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после новых раундов переговоров «Бавария» стала настаивать на приобретении Триппьера. Переговоры продолжаются, немецкая сторона ждёт ответ от «сорок».

Ранее сообщалось, что 33-летний англичанин уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.