Стало известно, сколько денег «Ньюкасл» хочет получить от «Баварии» за Триппьера

Английский «Ньюкасл Юнайтед» отклонил первое предложение от мюнхенской «Баварии» по переходу крайнего защитника Кирана Триппьера, сообщает Sky Germany.

По информации источника, «сороки» требуют полноценного трансфера футболиста либо аренду с обязательным выкупом за € 13–14 млн. Переговоры всё ещё продолжаются.

33-летний футболист в нынешнем сезоне провёл за «сорок» 28 матчей во всех турнирах, где отметился восемью голевыми передачами. Ранее англичанин играл за молодёжную команду «Манчестер Сити» и основные составы «Барнсли», «Бёрнли», «Тоттенхэма» и мадридского «Атлетико». Действующий контракт 33-летнего футболиста с «сороками» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в € 11 млн.