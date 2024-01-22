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Стало известно, сколько денег «Ньюкасл» хочет получить от «Баварии» за Триппьера

Стало известно, сколько денег «Ньюкасл» хочет получить от «Баварии» за Триппьера
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Английский «Ньюкасл Юнайтед» отклонил первое предложение от мюнхенской «Баварии» по переходу крайнего защитника Кирана Триппьера, сообщает Sky Germany.

По информации источника, «сороки» требуют полноценного трансфера футболиста либо аренду с обязательным выкупом за € 13–14 млн. Переговоры всё ещё продолжаются.

33-летний футболист в нынешнем сезоне провёл за «сорок» 28 матчей во всех турнирах, где отметился восемью голевыми передачами. Ранее англичанин играл за молодёжную команду «Манчестер Сити» и основные составы «Барнсли», «Бёрнли», «Тоттенхэма» и мадридского «Атлетико». Действующий контракт 33-летнего футболиста с «сороками» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в € 11 млн.

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