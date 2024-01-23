Защитник «Атлетико» станет новым одноклубником Захаряна

Левый защитник мадридского «Атлетико» Хави Галан близок к переходу в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 29-летний футболист сейчас проходит медицинское обследование. Игрок присоединится к «Реалу Сосьедад» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение не будет предусматривать опцию выкупа.

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Галан перешёл в «Атлетико» из «Сельты» летом 2023 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл за «матрасников» лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее стало известно о нежелании полузащитника «Реала Сосьедад» Такефусы Кубо переходить в один из клубов Саудовской Аравии.