Палестина впервые в истории одержала победу на Кубке Азии

Сегодня, 23 января, состоялся матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором встречались сборные Гонконга и Палестины. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Сборная Палестины одержала разгромную победу со счётом 3:0, которая стала первой в истории для национальной команды на Кубке Азии.

В составе Палестины дважды отличился Одай Даббаг, один мяч на счету Заида Кунбара. После этой победы в активе палестинцев стало четыре очка. Команда расположилась на третьей строчке и сохранила шансы на выход в плей-офф турнира.

Палестина дебютировала на Кубке Азии в 2015 году и не смогла выйти в плей-офф. В 2019 году Палестина вновь сыграла на турнире, также завершив выступление на групповом этапе.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.