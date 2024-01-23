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«Ноттингем Форест» хочет подписать вингера «Боруссии» Дортмунд

«Ноттингем Форест» хочет подписать вингера «Боруссии» Дортмунд
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Вингер дортмундской «Боруссии» и сборной США Джованни Рейна может стать игроком «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб намерен арендовать 21-летнего футболиста. Также «шмели» хотят прописать в соглашении возможность выкупа игрока. На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, однако руководство «Ноттингема» настроено решительно.

Рейна выступает за «Боруссию» с 2019 года. В текущем сезоне вингер провёл за дортмундцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Рейне со стороны «Марселя».

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