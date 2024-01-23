«Оренбург» показал приезд новичка Томпсона

«Оренбург» показал приезд новичка команды Хорди Томпсона, которого российский клуб арендовал у чилийского «Коло-Коло».

На видео Томпсон вместе с агентом заходят в отель, где базируется «Оренбург». При этом футболиста встретил и обнял спортивный директор Дмитрий Андреев.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Оренбурга»

19-летний чилиец в прошлом сезоне провёл 27 матчей во всех турнирах, где отметился шестью мячами и двумя ассистами. Его рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 800 тыс.

Напомним, Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди был выпущен из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.