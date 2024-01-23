Игрок «Зенита» Сутормин: футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о графике на учебно-тренировочных сборах.

«Я бы не сказал, что плотный график на сборе. Всегда так было, неделю работаем, а потом начинаются игры. На втором сборе всегда много игр. Естественно, когда такие нагрузки идут — лучше играть, себя можно показать.

Футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться, так что наше дело — получать удовольствие от того, что мы делаем», — сказал Сутормин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» уже сыграл первый матч в рамках сборов в Катаре, в котором одержал разгромную победу над самаркандским «Динамо» (5:1). В товарищеском матче голами за сине-бело-голубых голами отметились Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро. При этом «Зенит» на зимних сборах встретится ещё с «Чонбук Хёндэ Моторс» (24 января), «Уралом» (27 января), «Аль-Фатехом» (28 января), «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Ноа» (6 февраля), «Шанхаем Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля).

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» семь матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России. На его счету две результативные передачи в чемпионате. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.