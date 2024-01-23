Де Лаурентис: в Серии А есть клубы с € 900 млн долгов, и «Наполи» со € 150 млн резерва

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после поражения своего клуба в финале Суперкубка Италии с «Интером» (0:1) высказался о финансовом состоянии клубов итальянской Серии А. Напомним, единственный гол в финале забил нападающий Лаутаро Мартинес.

«К сожалению, в Серии А есть те, у кого € 900 млн, миллиард долгов, и такие, как «Наполи», которые выиграли Скудетто с прибылью в € 85 млн и резервом в € 150 млн на балансе.

Поражение в Суперкубке? Команда отдала все силы, они всё равно получат приз за победу», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 31 очко после 20 туров.