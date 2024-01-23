Президент «Наполи» — о поражении в матче с «Интером»: мы не виним тех, кто победил

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал поражение команды в финале Суперкубка Италии с «Интером» (0:1).

«Мы не виним тех, кто победил, и удача является важным фактором в этих вещах, но я видел, что команда «Наполи» растёт. Несмотря на то, что в команде осталось всего 10 человек, я видел «Наполи», который создавал «Интеру» всевозможные проблемы. Слабость судей в этом сезоне – не только по отношению к «Наполи», но и по отношению ко всем – очевидна для всех», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, по ходу второго тайма арбитр встречи показал нападающему «Наполи» две жёлтые карточки за пять минут. Ранее сообщалось, что главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри бойкотировал церемонию награждения Суперкубка Италии из-за судейства.

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