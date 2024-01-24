Алжир и Гана не вышли из группы на Кубке африканских наций во второй раз подряд

Одни из самых титулованных команд Кубка африканских наций – Гана и Алжир не смогли выйти из группы на турнире в Кот-д’Ивуаре.

Сборная Ганы завершила своё участие на Кубке африканских наций 2024 года после ничьи в матче со сборной Мозамбика (2:2). Гана по итогам трёх туров набрала 2 очка (ничья с Египтом, ничья с Мозамбиком и поражение от Кабо-Верде) и расположилась на третьем месте, потеряв любые шансы на выход в плей-офф. «Чёрные звезды» не вышли в плей-офф второй раз подряд.

Также Кубок африканских наций покидает Алжир, ставший последним в квартете D – с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. Подопечные Джамеля Бельмади сыграли 2 ничьи и потерпели поражение в заключительном туре с Мавританией. В 2021-м сборная Алжира также не сумела преодолеть групповой этап.

Отметим, Гана, четырехкратный победитель турнира. Алжир является двухкратным победителем КАН.

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Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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