«Челси» вышел в 18 финал внутренних кубков с 2010 года, больше всех в лиге

Вчера, 23 января, «Челси» обыграл «Мидлсбро» в ответном полуфинале Кубка английской лиги. Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 6:1 (6:2 – по сумме двух матчей).

Таким образом, лондонский клуб вышел в 18 финал внутренних английских кубков (Кубок Англии и Кубок английский лиги) с 2000 года. Это лучший результат в лиге.

Второе место занимает «Манчестер Юнайтед» — 12 финалов. Замыкает тройку «Арсенал» — 11 финалов.

Из 18 финал «Челси» выиграл 3: два Кубка Англии (2011/2012, 20217-2018) и один Кубок лиги (2014/2015).

В решающем матче «Челси» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Фулхэм».

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