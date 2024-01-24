Названы условия, на которых «Зенит» готов отпустить Ду Кейроса в «Гремио»

Петербургский «Зенит» готов отпустить бразильского полузащитника Ду Кейроса в «Гремио» только на условиях аренды с соответствующей финансовой компенсацией, сообщает журналист Калиел Дорнельс в социальных сетях. По данным источника, 24-летний полузащитник сине-бело-голубых является трансферной целью номер один для «Гремио» на предстоящий сезон.

Бразильский хавбек Ду Кейрос перешёл в «Зенит» на правах свободного агента из «Коринтианса» и в текущем сезоне принял участие в 16 матчах петербуржцев во всех турнирах, отметившись одним забитым голом. Трансферная стоимость игрока, по оценке аналитического портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.

Действующий контракт Ду Кейроса с сине-бело-голубыми истекает в июне 2028 года.