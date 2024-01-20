«Зенит» получил четыре предложения по аренде Ду Кейроса — Калиел Дорнельс

Санкт-петербургский «Зенит» получил ещё три запроса по аренде бразильского полузащитника Ду Кейроса, помимо предложения от «Гремио». Об этом сообщает журналист Калиел Дорнельс в соцсети Х (ранее Twitter).

Бразильский полузащитник является воспитанником «Коринтианса» и был переведён в основную команду летом 2021 года. Уже летом 2023-го сине-бело-голубые подписали Ду Кейроса в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний бразилец сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. При этом рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 3 млн.

За 18 туров чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» набрал 36 очков. В настоящий момент сине-бело-голубые, которые становились обладателями золотых медалей в пяти предыдущих розыгрышах РПЛ, располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая два очка «Краснодару».