Кубок Азии, 24 января: расписание игрового дня

Сегодня, 24 января, в Кубке Азии состоятся два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

24 января, расписание игрового дня Кубка Азии.

Группа D (время — московское):

14:30. Ирак — Вьетнам;

14:30. Япония — Индонезия.

Турнирную таблицу группы D возглавляет сборная Ирака. Команда набрала шесть очков за два матча. Япония и Индонезия заработали по три очка. Четвёрку замыкает команда Вьетнама (0).

Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В турнире принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем является сборная Катара (2019). Наибольшее количество побед в Кубке Азии на счету сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.