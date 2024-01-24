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«СМИ уже не знают, что придумать». Бензема — о слухах о желании уйти из «Аль-Иттихада»

«СМИ уже не знают, что придумать». Бензема — о слухах о желании уйти из «Аль-Иттихада»
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал последние слухи, связывающие его с уходом из саудовского клуба.

«СМИ уже не знают, что придумать. Абсолютная неправда», — приводит слова Бензема французское информационное агентство RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, ранее появилась информация, что Карим Бензема изъявил желание покинуть «Аль-Иттихад» на временной основе. Отмечалось, что желание 36-летнего футболиста обусловлено тем, что он чувствует слишком большое давление. Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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