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«Челси» заинтересовался подписанием Бензема

«Челси» заинтересовался подписанием Бензема
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Руководство «Челси» начинает прорабатывать вариант с приглашением в команду нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема. Об этом сообщает журналист Эд Ааронс в соцсети Х (ранее Twitter). По информации источника, боссы лондонцев до закрытия трансферного окна предпримут попытки по подписанию 36-летнего форварда.

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось, что Бензема нужно пойти на серьёзное снижение зарплаты ради возвращения в родной «Лион».

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