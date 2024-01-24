Коул Палмер — второй по результативности английский игрок АПЛ в этом сезоне

Полузащитник «Челси» Коул Палмер является вторым по результативности английским игроком АПЛ в этом сезоне. Лидер — нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

На счету Палмера 20 результативных действий (13 голов и семь голевых передач) во всех турнирах, у Уоткинса — 22. В состоявшемся накануне ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Мидлсбро» «Челси» добился уверенной победы со счётом 6:1. Коул оформил дубль. Палмер выступает за «Челси» с лета прошлого года. Он присоединился к лондонскому клубу из «Манчестер Сити».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего англичанина в € 45 млн. Действующий контракт Палмера с «Челси» рассчитан до конца июня 2030 года.