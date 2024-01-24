Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Оуэн: заменить Салаха в «Ливерпуле» может Нуньес

Майкл Оуэн: заменить Салаха в «Ливерпуле» может Нуньес
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о футболистах мерсисайдского клуба Мохамеде Салахе и Дарвине Нуньесе.

«Когда речь заходит о будущем «Ливерпуля», становится очевидно, что оно не связано с Салахом. Кому-то придётся его заменить в определённый момент. Нуньес — единственный парень из этой команды, который способен сделать это. Я полагаю, что у него есть возможность стать очень сильным игроком по меркам английской Премьер-лиги. Прямо сейчас, думаю, он к этому не совсем готов, но Дарвин — очень сильный футболист, очень способный парень. Так что да, он может заменить Салаха, когда придёт время», — приводит слова Оэуна TalkSPORT.

В нынешнем сезоне 24-летний Нуньес провёл 20 матчей в рамках АПЛ, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ливерпуля» Мёльбю: Дарвин Нуньес — потрясающий игрок, в этом нет сомнений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android