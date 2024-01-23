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Экс-игрок «Ливерпуля» Мёльбю: Дарвин Нуньес — потрясающий игрок, в этом нет сомнений

Экс-игрок «Ливерпуля» Мёльбю: Дарвин Нуньес — потрясающий игрок, в этом нет сомнений
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Бывший футболист «Ливерпуля» Ян Мёльбю высказался об уругвайском нападающем мерсисайдцев Дарвине Нуньесе.

«Он потрясающий игрок, в этом нет сомнений. В идеальном мире Дарвин, конечно, должен забивать чуть больше, если брать во внимание тот факт, сколько моментов он имеет. Но он выдающийся игрок, и я думаю, что Дарвин всегда будет таким футболистом. Мы не можем быть уверены в том, как сложится для него отдельный матч, но в один прекрасный момент он забьёт два гола, потом сделает две результативные передачи, а затем, возможно, упустит один-два момента. Таков его стиль игры, так он играет. Не думаю, что если поставить Нуньеса в штрафную навсегда, то он станет кем-то вроде Фирмино. Он другой игрок, вот и всё», — приводит слова Мёльбю издание Four Four Two.

В нынешнем сезоне 24-летний Нуньес провёл 20 матчей в рамках АПЛ, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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