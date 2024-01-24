Наумов: «Локомотив» — самая русская команда Москвы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал железнодорожников самой русской командой Москвы. По его мнению, «Локомотив» приносит пользу отечественному футболу, используя большое количество россиян в составе. Наумов отметил, что политика по массовой закупке легионеров, которой придерживается «Зенит» — это бессмысленная трата денег.

«Считаю, правильно «Локомотив» ведёт такую политику, что в составе почти одни россияне, особенно в условиях полной изоляции от европейского и мирового футбола. Сейчас нет никакого смысла привозить легионеров пачками, как это делает «Зенит». Это бессмысленная трата денег, которых у нас в футболе осталось не так много. Если мы будем делать ставку на внутренние резервы, то мы не опустим свой футбол.

«Локомотив» приносит пользу российскому футболу и подаёт пример остальным. «Локомотив» — самая русская команда Москвы, безусловно. Клуб на протяжении всей своей истории шёл к этому», — приводит слова Наумова Legalbet.

Напомним, в заявке «Локомотива» числятся лишь два легионера — бразилец Лукас Фассон и албанец Марио Митай. Остальные игроки в составе железнодорожников имеют российский паспорт.