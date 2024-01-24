Кубок Азии, 24 января: результаты игрового дня

Сегодня, 24 января, состоялись два матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.
24 января, результаты игрового дня
Группа D:
Ирак — Вьетнам — 3:2;
Япония — Индонезия — 3:1.
Завтра, 25 января, в матчах 3-го тура группового этапа Кубка Азии встретятся команды из группы E: Южная Корея сыграет с Малайзией, а сборная Иордании — с Бахрейном. А также сыграют национальные команды из группы F: Саудовская Аравия — с Таиландом, а сборная Кыргызстана — с Оманом.
Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.
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