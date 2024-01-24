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Кубок Азии, 24 января: результаты игрового дня

Кубок Азии, 24 января: результаты игрового дня
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Сегодня, 24 января, состоялись два матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.

24 января, результаты игрового дня

Группа D:

Ирак — Вьетнам — 3:2;

Япония — Индонезия — 3:1.

Кубок Азии . Группа D. 3-й тур
24 января 2024, среда. 14:30 МСК
Ирак
Окончен
3 : 2
Вьетнам
0:1 Bùi Hoàng – 42'     1:1 Sulaka – 47'     2:1 Хуссейн – 73'     2:2 Нгуен – 90+1'     3:2 Хуссейн – 90+12'    
Удаления: нет / Khuat – 45+4'
Кубок Азии . Группа D. 3-й тур
24 января 2024, среда. 14:30 МСК
Япония
Окончен
3 : 1
Индонезия
1:0 Уэда – 6'     2:0 Уэда – 52'     3:0 Хубнер – 88'     3:1 Уолш – 90+1'    

Завтра, 25 января, в матчах 3-го тура группового этапа Кубка Азии встретятся команды из группы E: Южная Корея сыграет с Малайзией, а сборная Иордании — с Бахрейном. А также сыграют национальные команды из группы F: Саудовская Аравия — с Таиландом, а сборная Кыргызстана — с Оманом.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

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Турнирная таблица Кубка Азии
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