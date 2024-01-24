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«Бавария» не намерена платить запрашиваемую сумму за Мукиэле

«Бавария» не намерена платить запрашиваемую сумму за Мукиэле
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Руководство «Баварии» сомневается в целесообразности подписания флангового защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенцы не станут платить за 26-летнего защитника внушительную сумму. В офисе «Баварии» в последние дни задумываются об отказе от покупки французского игрока обороны с целью сэкономить средства для летнего трансферного окна.

Мукиэле выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за парижан 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал руководству клуба имена футболистов, которые не входят в его планы.

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