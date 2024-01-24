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«Гремио» отказывается платить «Зениту» за аренду Ду Кейроса, переговоры зашли в тупик

«Гремио» отказывается платить «Зениту» за аренду Ду Кейроса, переговоры зашли в тупик
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Бразильский «Гремио» отказывается платить «Зениту» € 500 тыс. за аренду полузащитника сине-бело-голубых Ду Кейроса. Переговоры на данный момент зашли в тупик, сообщает журналист Диого Росси в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отдать Ду Кейроса только на условиях аренды с соответствующей финансовой компенсацией. При этом 24-летний полузащитник сине-бело-голубых является трансферной целью номер один для «Гремио» на предстоящий сезон.

Бразильский игрок Ду Кейрос перешёл в «Зенит» на правах свободного агента из «Коринтианса» и в текущем сезоне принял участие в 16 матчах за санкт-петербуржцев во всех турнирах, отметившись одним забитым голом. Трансферная стоимость игрока, по оценке аналитического портала Transfermarkt, составляет € 3 млн. Действующий контракт Ду Кейроса с сине-бело-голубыми истекает в июне 2028 года.

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