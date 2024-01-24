Де Росси не заинтересован в прекращении аренды Азмуна

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, выступающий за «Рому» на правах годичной аренды, останется в римском клубе как минимум до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство римлян и в частности главный тренер команды Даниэле Де Росси не заинтересованы в досрочном прекращении аренды 29-летнего форварда. Наставник «Ромы» считает иранского нападающего одним из важных игроков команды.

Отмечается, что «Рома» готова расстаться с другим нападающим — Андреа Белотти. Однако это произойдёт только в случае получения хорошего предложения от потенциального покупателя.

В текущем сезоне Азмун провёл за «Рому» 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых отметилсяодним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Байером» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.