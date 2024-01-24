Источник: приговор по делу игрока «Спартака» Промеса будет вынесен 14 февраля

Приговор по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса будет вынесен на следующем заседании амстердамского суда, которое запланировано на 14 февраля, сообщает Algemeen Dagblad.

Напомним, ранее сообщалось, что Промесу грозит девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Такой срок запросила для футболиста прокуратура Нидерландов на заседании суда.

По версии суда, Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ. При этом представители Квинси, в свою очередь, заявили о невиновности обвиняемого.