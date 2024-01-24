Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: приговор по делу игрока «Спартака» Промеса будет вынесен 14 февраля

Источник: приговор по делу игрока «Спартака» Промеса будет вынесен 14 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Приговор по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса будет вынесен на следующем заседании амстердамского суда, которое запланировано на 14 февраля, сообщает Algemeen Dagblad.

Напомним, ранее сообщалось, что Промесу грозит девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Такой срок запросила для футболиста прокуратура Нидерландов на заседании суда.

По версии суда, Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ. При этом представители Квинси, в свою очередь, заявили о невиновности обвиняемого.

Материалы по теме
Квинси Промесу грозит 9 лет тюрьмы, такой срок для игрока «Спартака» требует прокуратура
Предполагаемый сообщник Промеса дал показания в суде по делу о контрабанде наркотиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android