Квинси Промесу грозит 9 лет тюрьмы, такой срок для игрока «Спартака» требует прокуратура

Нападающему «Спартака» Квинси Промесу грозит девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Такой срок запросила для футболиста прокуратура Нидерландов на сегодняшнем заседании суда, информирует De Telegraaf.

По версии суда Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ.

Напомним, Квинси Промес в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Сообщалось, что Квинси стал резидентом ОАЭ и сможет поехать на сбор команды. Однако потом возникли слухи о риске экстрадиции футболиста, ведь у него есть несколько уголовных дел на родине — в Нидерландах.