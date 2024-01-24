Азар поиграл в гольф и шахматы с экс-болбоем «Суонси», которого пнул в 2013 году

Бывший вингер «Челси» Эден Азар в социальных сетях опубликовал фотографии с экс-болбоем «Суонси» Чарли Морганом. Бельгиец подписал снимки следующим образом: «Плюс завершения карьеры – возможность встретиться со старыми друзьями. Ты прошёл долгий путь, мой друг».

Фото: из личного архива Эдена Азара

Напомним, в 2013 году Азар пнул Моргана ногой во время матча Кубка английской лиги между «Челси» и «Суонси». Тогда 17-летний болбой не спешил отдавать мяч футболисту после назначения углового. Азар за содеянное получил красную карточку и покинул поле.

Фото: из личного архива Эдена Азара

На данный момент Чарли Морган является совладельцем бренда люксовых алкогольных напитков. Два года назад он был включён в список богатейших людей Великобритании по версии Sunday Times. Его доля в бизнесе составляет около € 50 млн.