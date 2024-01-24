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«Марсель» и «Ноттингем» согласовали контракт с Джованни Рейной

«Марсель» и «Ноттингем» согласовали контракт с Джованни Рейной
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Вингер «Боруссии» Джованни Рейна стал на шаг ближе к уходу из дортмундского клуба. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Марсель» и «Ноттингем» договорились с 21-летним футболистом о личных условиях контракта. При этом ни один из клубов ещё не успел согласовать сделку с руководством «Боруссии». Дортмундцы рассматривают исключительно продажу игрока и не заинтересованы в аренде.

Рейна выступает за «Боруссию» с 2019 года. В этом сезоне вингер провёл за дортмундцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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