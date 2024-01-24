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«Жирона» сенсационно проиграла «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании

«Жирона» сенсационно проиграла «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании
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Сегодня, 24 января, прошёл матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Мальорка» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка, Испания. Главным арбитром встречи являлся Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 21-й минуте игрок хозяйской команды Кайл Ларин с передачи Дани Родригеса открыл счёт. На 28-й и 35-й минутах нападающий «Мальорки» Абдон Пратс забил по мячу и оформил дубль. При этом на 67-й минуте Антонио Раильо получил вторую жёлтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве. На 68-й минуте Кристиан Стуани отыграл один мяч, забив с пенальти. На 90+6-й минуте Савио сократил разницу в счёте.

Ранее в Кубке Испании «Мальорка» прошла «Бойро» (4:0), «Валье де Эгес» и «Бургос» со счётом 3:0, а также «Тенерифе» (1:0). При этом в полуфинал испанского турнира уже прошёл «Реал Сосьедад».

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 21:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
3 : 2
Жирона
Жирона
1:0 Ларин – 21'     2:0 Пратс – 28'     3:0 Пратс – 35'     3:1 Стуани – 68'     3:2 Савио – 90+6'    
Удаления: Раильо – 67' / нет
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2023/2024
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