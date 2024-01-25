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УЕФА начнёт разбирательство в структурах «МЮ» и «Ниццы», которыми владеет Рэтклифф

УЕФА начнёт разбирательство в структурах «МЮ» и «Ниццы», которыми владеет Рэтклифф
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УЕФА начнёт разбирательство в структурах управления английского «Манчестер Юнайтед» и французской «Ниццы», которыми владеет Джим Рэтклифф, сообщает The Athletic.

По информации источника, владение несколькими клубами является горячей темой для обсуждения внутри УЕФА. На прошлой неделе в Ньоне состоялась встреча по этому вопросу с участием президента организации Александера Чеферина. Перед началом следующего сезона Лиги чемпионов состоятся переговоры о правилах спортивной честности, и Рэтклиффу «придётся удовлетворить регуляторов», если обе команды квалифицируются в турнир.

Напомним, Рэтклифф заплатил шестерым братьям и сёстрам Глэйзер € 824 млн за 25% акций клуба. Кроме того, INEOS предоставит дополнительные € 270 млн, предназначенные для будущих инвестиций в «Олд Траффорд».

Также в рамках сделки INEOS согласилась с просьбой совета директоров передать ответственность за управление футбольными операциями клуба. Это будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United PLC и в правлении футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

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