Сборная Марокко обыграла Замбию и прошла в плей-офф Кубка африканских наций

Сегодня, 25 января, шёл матч 3-го тура группы F на Кубке африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Замбии встречалась с национальной командой Марокко. Игра проходила на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу марроканцев.

Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник Хаким Зиеш. После трёх сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко — лидер группы с семью очками и прошла в плей-офф турнира. Замбия находится на третьем месте с двумя очками и пройдёт в плей-офф по рейтингу третьих мест.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.