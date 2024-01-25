Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не смог обыграть «Фулхэм», но вышел в финал Кубка английской лиги

«Ливерпуль» не смог обыграть «Фулхэм», но вышел в финал Кубка английской лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 24 января, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Фулхэмом» и «Ливерпулем». Первая встреча завершилась победой команды «красных» со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.

На 11-й минуте Луис Диас вывел гостей вперёд. Хозяева отыгрались на 77-й минуте – в их составе голом отметился Исса Диол.

Таким образом, «Ливерпуль» оказался сильнее «Фулхэма» по сумме двух матчей (3:2). Подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка английской лиги.

Напомним, 23 января «Челси» разгромил «Мидлсбро» со счётом 6:1 в другом полуфинальном матче Кубка английской лиги и выиграл противостояние по итогам двух встреч (6:2). Именно лондонцы в финале турнира сыграют с «Ливерпулем» — игра пройдёт 25 февраля.

Англия - Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
24 января 2024, среда. 23:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 11'     1:1 Диоп – 77'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android