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«Ливерпуль» не смог обыграть «Фулхэм», но вышел в финал Кубка английской лиги

В среду, 24 января, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Фулхэмом» и «Ливерпулем». Первая встреча завершилась победой команды «красных» со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.

На 11-й минуте Луис Диас вывел гостей вперёд. Хозяева отыгрались на 77-й минуте – в их составе голом отметился Исса Диол.

Таким образом, «Ливерпуль» оказался сильнее «Фулхэма» по сумме двух матчей (3:2). Подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка английской лиги.

Напомним, 23 января «Челси» разгромил «Мидлсбро» со счётом 6:1 в другом полуфинальном матче Кубка английской лиги и выиграл противостояние по итогам двух встреч (6:2). Именно лондонцы в финале турнира сыграют с «Ливерпулем» — игра пройдёт 25 февраля.