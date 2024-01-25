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16-летний форвард «Барселоны» установил уникальное достижение в Кубке Испании

16-летний форвард «Барселоны» установил уникальное достижение в Кубке Испании
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16-летний испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал забил гол в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетиком», став самым молодым игроком в 21-м веке, который забивал в игре Кубка Короля.

Ламин Ямал вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком». На 32-й минуте встречи при счёте 1:1 юный вингер забил с передачи Жюля Кунде. Этот гол стал уникальным для игрока «Барселоны». Благодаря этому забитому мячу Ямал побил рекорд турнира, став самым молодым игроком в 21-м веке, который забивал в этом соревновании.

Напомним, каталонская «Барселона» потерпела поражение в четвертьфинале Кубка Короля, проиграв в дополнительное время «Атлетику» из Бильбао со счётом 4:2.

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    

На данный момент Ямалу 16 лет и 195 дней, в то время как Хуанми Хименесу, экс-рекордсмену по этому показателю, в 2010 году было 16 лет 238 дней. Хуанми забил гол в составе «Малаги» в матче с «Хетафе» в рамках 1/8 финала Кубка Короля.

В нынешнем сезоне Ламин Ямал сыграл во всех турнирах за клуб в 29 матчах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач.

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