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16-летний вингер «Барселоны» Ямал поразил ворота «Атлетика» после сольного прохода

16-летний вингер «Барселоны» Ямал поразил ворота «Атлетика» после сольного прохода
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Продолжается матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 32-й минуте голом в ворота «Атлетика» отметился 16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал. Футболист получил мяч на правом фланге и сместился в центр, точно пробив в ближний угол ворот басков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Таким образом, Ямал стал самым молодым автором гола в истории Кубка Испании в возрасте 16 лет и 195 дней. Ламин также является держателем подобных рекордов в Ла Лиге, сборной Испании, Суперкубке Испании и отборочных турнирах Евро.

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
2-й тайм
2 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'    
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