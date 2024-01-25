Глушаков ответил на вопрос о своих дальнейших планах

36-летний полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о продолжении дальнейшей тренировочной работы с «Ростовом».

«Остаюсь ли на второй сбор? Будем разговаривать с Валерием Георгиевичем сегодня вечером. Перекинемся словами. Пока в подвешенном состоянии, не знаю дальнейшую судьбу. Но при любом итоге я благодарен «Ростову» за то, что взял меня на сборы и предоставил возможность участвовать в тренировочном процессе. Поступили, как говорится, по-земляцки. Как говорится, что-то надо отдать футболу, чтобы потом футбол что-то отдал тебе», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Экс-капитан московского «Спартака» полузащитник Денис Глушаков провёл первый зимний тренировочный сбор в составе «Ростова» по согласованию с главным тренером команды Валерием Карпиным. У Глушакова действует контракт с выступающим в дивизионе А Второй лиги «Спартаком» из Костромы, 27 января футболисту исполнится 37 лет. Костромичи по итогам осени 2023 года опустились из группы «Золото» в группу «Серебро», на счету Дениса семь сыгранных матчей и один голевой пас.

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