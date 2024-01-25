Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Прекрасный вечер с выпивкой». Главный тренер «Мальорки» — о победе над «Жироной»

«Прекрасный вечер с выпивкой». Главный тренер «Мальорки» — о победе над «Жироной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре высказался о победе над «Жироной» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Идеальный вечер с выпивкой. Давайте не будем забывать, что «Жирона» забила нам пять голов в Ла Лиге. Мы многому научились на этом поражении. Начнём с того, что сегодня мы не дали им места, и мы были очень аккуратными и серьёзными.

Пройти так далеко было нелегко. Нам не забили до этого ни одного гола, и сегодня вечером наши люди остались довольны прекрасной атмосферой вечера с выпивкой», — приводит слова Агирре Mundo Deportivo.

«Мальорка» прошла в полуфинал Кубка Испании, пропустив всего два мяча (оба в 1/4 финала от «Жироны»).

Также в полуфинал турнира вышли «Реал Сосьедад» и «Атлетик Бильбао». Сегодня в заключительном четвертьфинальном матче сыграют между собой мадридский «Атлетико» и «Севилья».

Материалы по теме
«Жирона» сенсационно проиграла «Мальорке» и вылетела из Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android