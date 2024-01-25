Новичок «Пари НН» Ермаков: тренировки Юрана похожи на занятия с Федотовым

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков, перешедший на правах аренды до конца сезона в «Пари НН», сравнил тренировки под руководством Сергея Юрана и Владимира Федотова.

«Сборы с Юраном проходят хорошо, не жалуюсь. Тренировки довольно интенсивные, этим похожи на занятия ЦСКА с Федотовым. Всё по делу: если какая-то ошибка — объяснит, подскажет, если положительное — отметит, похвалит. Тренерский штаб также полностью вовлечён в работу. Считаю, что это правильная рабочая атмосфера.

С Сергеем Николаевичем был личный, рабочий разговор: как, кем, где и что главный тренер хочет видеть от меня. Преимущественно он рассматривает меня в середину поля. Мне и самому там наиболее комфортно играть», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.