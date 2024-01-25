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Игрок «Пари НН» Ермаков: сенсацией для команды будет второе место в РПЛ

Игрок «Пари НН» Ермаков: сенсацией для команды будет второе место в РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков, перешедший на правах аренды до конца сезона в «Пари НН», высказался о турнирных амбициях нижегородской команды. По его мнению, пятое место в РПЛ по итогам сезона-2023/2024 не станет сенсацией для «Пари НН».

«Что касается целей на вторую часть сезона, могу сказать, что мы будем двигаться от игры к игре, прикладывать максимальные старания. Пятое место для «Пари НН» не будет сенсацией — сенсацией было бы, наверное, уже второе место», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Ермаков сыграл 10 матчей (297 минут), забил один гол и отдал две голевые передачи. «Пари Нижний Новгород» к зимнему перерыву занимает 9-е место в турнирной таблице.

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