Менди не пугает возможный приход в «Реал» Дэвиса, защитник хочет остаться в Мадриде

Левый защитник «Реала» Ферлан Менди не заинтересован в смене клуба в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Marca.

По информации источника, представители 28-летнего игрока обороны будут делать всё, чтобы их клиент остался в мадридском клубе и продолжил выступление за «сливочных». Француза не пугает возможный приход в «Реал» левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Француз готов бороться за место в стартовом составе мадридцев.

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Менди выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл за «сливочных» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре французского защитника.