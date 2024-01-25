Ермаков предположил, почему молодые воспитанники получают мало игровой практики в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков, перешедший на правах аренды до конца сезона в «Пари НН», предположил, почему молодые воспитанники получают мало игровой практики в армейском клубе.

«Не думаю, что стало меньше доверия. Молодые игроки в первую очередь должны хорошо показывать себя на тренировках и развиваться, использовать шансы. Никакого недовольства или чего-то подобного не было – продолжали тренироваться, не обижались», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Ермаков сыграл 10 матчей (297 минут), забил один гол и отдал две голевые передачи. «Пари Нижний Новгород», в расположении которого сейчас пребывает Ермаков, к зимнему перерыву занимает девятое место в турнирной таблице.